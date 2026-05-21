Леопардовое нашествие: как выглядят леопардовые слизни, чем они опасны и как с ними бороться

Эксперты предупредили, что в этом летнем сезоне в Москве и Подмосковье могут появиться гигантские леопардовые слизни. В материале РИАМО рассказываем, чем они угрожают огородникам и как от них избавиться.

Как выглядит леопардовый слизень Фото - © Андрей Жигальцов / Фотобанк Лори Леопардовый слизень на латыни называется Limax maximus, а переводится как «самый большой слизень». Этот «друг» уже знакомого всем испанского сородича — во взрослом состоянии он достигает 13–20 сантиметров и отличается заметным пестрым окрасом, напоминающим леопарда. Леопардовый слизень имеет морщинистое тело с большой округлой частью и килем на хвосте. Его окрас варьируется от бледно-серого, пепельного, до коричневого, а иногда желтовато-белого цвета. Тело покрыто продольными полосами или черными пятнами. У этого слизня длинные стройные щупальца, а слизь бесцветная и не очень клейкая. Леопардовые, как и другие слизни, являются гермафродитами. Для спаривания две особи висят в воздухе, как бы танцуя, подвешенные на ветке дерева с помощью слизи. Так они обмениваются половыми продуктами и потом откладывают в землю по несколько сотен яиц.

Где обитает леопардовый слизень и чем питается Фото - © Андрей Жигальцов / Фотобанк Лори Родиной леопардовых слизней является Европа, в России они обитают в европейской части страны. Моллюск ведет ночной образ жизни, обычно прячется в подстилке, в погребах, в подвалах домов, расщелинах и под корой пней, под валежником и прочих местах. Как и все голые слизни (то есть без панциря), леопардовые не переносят жару. При температуре выше 25 градусов они вовсе могут потерять подвижность и способность к размножению. В таких условиях они быстро погибают. Питается слизень грибами, лишайниками, растениями, цикадами, другими слизнями и их яйцами.

Чем опасен леопардовый слизень Фото - © Андрей Жигальцов / Фотобанк Лори По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, леопардовые слизни могут быть переносчиками паразитов — нематод. В большинстве случаев опасности для человека нет, но некоторые виды могут вызывать менингит. Маленький слизень может попасть в организм человека с плохо промытой зеленью или овощами. Именно поэтому все огородные плоды стоит тщательно мыть перед употреблением. Для животных слизень не опасен. Опасность слизень-вредитель представляет в первую очередь для растений. Они употребляют их в пищу, поэтому активно повреждают растения в парках, садах, огородах, теплицах и в хранилищах овощей и фруктов. Слизни предпочитают сочные и мягкие части растений, поэтому после них часто просто остаются «скелеты» листьев. Вредят слизни больше всего молодым культурам, но не брезгуют и подгнившими фруктами и овощами.

Как бороться с леопардовым слизнем Фото - © Дмитрий Пресняков / Фотобанк Лори Есть несколько способов борьбы с леопардовыми слизнями. -Собирать руками. Слизни довольно большие и заметные, поэтому их можно просто механически убирать руками, конечно, используя перчатки или щипцы. -Установить ловушки. Можно сделать ловушки, чтобы слизни сами собирались в них и там погибали. Подойдут ловушки с пивом или квасом — моллюсков привлекает запах брожения, они заползают в бутылку или банку и там погибают. -Использовать биопрепараты. Есть препараты на основе нематод или бактерий-паразитов. Они проникают в тело слизня и выделяют бактерии, что вызывает его гибель. -Использовать моллюскоциды. Это специальные препараты для борьбы со слизнями. Но важно помнить, что такие препараты могут быть токсичны для домашних животных, поэтому использовать их нужно осторожно. -Рыхлить почву. Если регулярно рыхлить землю, то погибают яйца слизней и молодые особи, это помогает снизить их численность. -Удалять сорняки и убирать участок. Сорняки, навалы травы, веток и прочего на участке — благоприятная прохладная и влажная среда для леопардового вредителя. Поддержание чистоты снизит риск появления и размножения слизней. -Мульчировать почву. Этот метод с использованием опилок, скорлупы орехов или соломы затрудняет передвижение слизней, а значит, тормозит их размножение.

