+1 фобия: россиянка стала пациентом спид-центра из-за шприца, впившегося в ногу

Жительница Подмосковья была вынуждена обратиться в подмосковный «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» из-за шприца, который впился ей в ногу.

Пострадавшая Наталья (имя изменено) рассказала, что во время прогулки с подругой случайно наткнулась на использованный шприц и поранилась об иглу. Сначала она обработала ногу спиртом, а затем йодом. В травмункте ей лишь предложили наложить гипс.

Наталья обратилась в Центр профилактики и борьбы со СПИДом Московской области. Специалисты рекомендовали ей пройти тест на ВИЧ, чтобы исключить случай заражения. После этого следует записаться на личный прием к врачу для осмотра.

«Врачи рассказали, что существует 28-дневный курс профилактики ВИЧ-инфекции, но он рекомендован либо медработникам, либо людям, столкнувшимся с половым контактом, либо с прямым контактом с кровью. В моем случае были затронуты только верхние слои эпителия, то есть вирус не мог никак проникнуть», — рассказала Наталья на видео в соцсети Threads*.

Девушка добавила, что вирус на игле на открытом воздухе погибает практически сразу, особенно на жаре. К настоящему моменту она сдала кровь на инфекцию, чтобы узнать свой текущий статус. Затем сдаст еще три теста, чтобы убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

