Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетили новый логистический центр «Глория Джинс» в деревне Гривно городского округа Подольск. Это один из самых современных распределительных центров в отечественном fashion-ретейле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Его ввели в работу в 2022 году, а год назад полностью автоматизировали. Здесь внедрили комплексную систему управления: высокоскоростную сортировочную систему Cross-Belt-Sorter, 3-километровый конвейер, высотное хранение, спиральные лифты. В работе задействовано более 100 скоростных мини-шаттлов.

Воробьев отметил, что в Подмосковье сосредоточено почти 50% всех складских мощностей страны — это и распределительные центры, и логистические хабы, и склады, предназначенные для отправки на экспорт по территории России.

«В Подольске „Глория Джинс“ создала автоматизированный склад, мы надеемся, что и другие компании при нашей региональной поддержке будут внедрять подобные решения. Мы делаем все возможное, чтобы привлекать новых производителей, и уверены, что они будут масштабировать свое производство, и это будет выгодно. Мы стараемся оказывать максимальную поддержку, и каждый собственник понимает, что с внедрением автоматизации и роботов производительность увеличивается, а себестоимость снижается. Например, здесь производительность выросла в 4 раза за счет высокой роботизации», — рассказал Воробьев.

