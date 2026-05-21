В Одинцовском округе отметили день детских организаций

Праздничное мероприятие ко Дню детских общественных организаций России прошло 19 мая в Одинцовском техникуме в Подмосковье. Советник директора по воспитанию Инна Кузнецова и студенческий актив провели для обучающихся информационный час с викториной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи студентам рассказали об истории зарождения и развития детских общественных организаций в стране. Участники узнали о направлениях их деятельности, пионерской символике и традициях, а также о современных объединениях, включая Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.