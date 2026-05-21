Бордюрные войны: сосед-серб избил жительницу Калининграда до ЗЧМТ и сотрясения

Девушка приехала к себе на дачу и обнаружила, что сосед поставил около нее бордюр. До этого она просила, согласно плану строительства дорог, сделать занижение, чтобы был «стык в стык заезд» на территорию дачи. Это было согласовано со всеми инстанциями. Но сосед внезапно все решил переиграть.

«Он (сосед — ред.) вдруг решил, что он главный и ответственный за строительство отрезка дороги на нашей улице, и начал давать указания рабочим, как ему кажется, лучше будет, но лучше для него… Это значит, с моей стороны тротуар, а с его — газон», — рассказала девушка в соцсетях.

Незадолго до этого девушка позвонила жене соседа и объяснила, что ей перед домом не нужен тротуар. Она хотела за свой счет постелить плитку под парковку для машины и состыковать ее с основной дорогой. Но женщина ответила ей грубо и бросила трубку.

Когда девушка увидела, что творится на даче, она начала предъявлять мужчине претензии и потребовала привести все в соответствие с планом, тот внезапно со всей силы ударил ее по лицу. После этого пострадавшая упала на асфальт. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также девушка записывала разговор на диктофон, в том числе на запись попал момент удара.

После инцидента мужчина принес соседке извинения. Но пострадавшая твердо была намерена наказать обидчика. Она сняла побои. Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Раньше между соседями не было никаких ссор. Также пострадавшая предположила, что в момент избиения ее сосед мог находиться под воздействием спиртного или каких-то запрещенных веществ.

