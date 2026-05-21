В Одинцовском округе прошла встреча автоинспекторов и духовенства

В Одинцовском округе 21 мая в соборе Георгия Победоносца состоялась ежегодная встреча сотрудников Госавтоинспекции, военной автоинспекции и духовенства в преддверии дня перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. В мероприятии участвовали представители Всероссийского общества автомобилистов и прихожане, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.