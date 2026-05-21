Студенты из Одинцова открыли трудовой семестр в Подмосковье

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области прошло 20 мая на территории дома правительства региона. Участниками стали активные и целеустремленные студенты из разных муниципалитетов, в том числе представители ГБПОУ МО «Одинцовский техникум».

Будущим летом, в 2026 году, студенты Подмосковья будут работать на строительных и сервисных объектах, а также в детских оздоровительных лагерях. Молодые люди смогут получить практический опыт и внести вклад в развитие региона.

Ежегодно для участников региональных студотрядов организуют профессиональное обучение по основным направлениям деятельности. По итогам подготовки студенты осваивают дополнительную профессию и получают свидетельство государственного образца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.