В Одинцовском округе прошел вечер памяти Николая Гумилева

Музыкально-поэтический вечер «Заблудившийся трамвай», посвященный Николаю Гумилеву, состоялся 19 мая в культурном центре Одинцовского кампуса МГИМО. В программе прозвучали стихи и романсы на произведения поэта Серебряного века, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Со сцены прозвучали стихотворения «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Наступление», «Шестое чувство». Также гости услышали романсы, созданные на стихи Гумилева, — «Однообразные мелькают», «Жираф», «Лес», «Змей». Музыкальные и поэтические номера позволили по-новому взглянуть на знакомые произведения и подчеркнули глубину авторского слова.

Участники вечера обсудили судьбу поэта, неразрывно связанную с историей русской литературы и именем Анны Ахматовой. В рамках программы прозвучали и ее стихотворения «Он любил три вещи на свете…» и «Письмо», что придало встрече дополнительный историко-литературный контекст.

Вечер памяти стал данью уважения Николаю Гумилеву и подчеркнул интерес к классической поэзии в студенческой среде.

