Подросток-байкер нарушил ПДД, врезался в такси и погиб в Новой Москве

Смертельное ДТП с участием 15-летнего байкера произошло в ТиНАО. Юный водитель «железного коня» не выжил, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Трагедия произошла на Офицерской улице в районе дома №20. Предварительно, юный байкер ехал на кроссовом мотоцикле по тротуару, а при съезде на проезжую часть столкнулся с автомобилем такси.

Подросток получил смертельные травмы и погиб. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Кроссовый мотоцикл — это спортинвентарь, а не транспортное средство. Он предназначен для езды по специализированным закрытым трассам, мотодромам и спортивным площадкам. Его нельзя использоваться на дорогах общего пользования, обочинах и тротуарах.

В Госавтоинспекции подчеркнули опасность использования питбайков и кроссовых мотоциклов среди подростков. Также в ведомстве напомнили об ответственности за нарушение правил.

