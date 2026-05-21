Брэд Питт и Инес де Рамон появились вместе на премьере в Лос-Анджелесе

Бред Питт и Инес де Рамон появилась на мероприятии Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе

Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе и публично продемонстрировали отношения. Пара встречается с 2022 года, сообщает «Царьград» .

Брэд Питт и Инес де Рамон появились на светском мероприятии Mercedes-AMG, которое прошло на Шестой улице в Лос-Анджелесе. Они позировали перед фотографами, держались за руки и обнимались.

Инес выбрала красное платье с открытыми плечами и сердцевидным вырезом. Облегающий силуэт и драпировка подчеркнули фигуру. Образ дополнили темно-красные босоножки на шпильке. От украшений она отказалась, сделав акцент на монохромности. Волосы уложили мягкими локонами, в макияже выделили глаза и нюдовый оттенок губ.

Брэд Питт надел белую рубашку без галстука и классический костюм шоколадного оттенка. Образ завершили черные кожаные туфли и солнцезащитные очки в золотой оправе в стиле 70-х. Актер также продемонстрировал усы и бороду с сединой.

После развода с Анджелиной Джоли в 2016 году и судебных разбирательств Питт старается не афишировать личную жизнь. У бывших супругов шестеро детей, включая 17-летних двойняшек Нокса и Вивьен. Недавно Захара отметила выпускной в колледже.

