«Я был и остаюсь русским»: Гном Гномыч высказался о смене спортивного гражданства

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр прокомментировал свой переход в азербайджанскую сборную, заявив, что он был и остается русским, сообщает «Спорт-Экспресс» .

Фигурист отметил, что ему выдали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он уточнил, что переход был одобрен исполкомом Федерации фигурного катания России.

«Я был и остаюсь русским <…> Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал Александр.

Плющенко-младший добавил, что мечтает, чтобы в ледовые академии «Ангелы Плющенко» приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. Он призвал всех дружить, ведь спорт всех объединяет.

Александр также надеется на то, что Россия и Азербайджан будут упорно развивать зимние виды спорта.

Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — заключил он.

