«Я был и остаюсь русским»: Гном Гномыч высказался о смене спортивного гражданства
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр прокомментировал свой переход в азербайджанскую сборную, заявив, что он был и остается русским, сообщает «Спорт-Экспресс».
Фигурист отметил, что ему выдали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он уточнил, что переход был одобрен исполкомом Федерации фигурного катания России.
«Я был и остаюсь русским <…> Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал Александр.
Плющенко-младший добавил, что мечтает, чтобы в ледовые академии «Ангелы Плющенко» приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. Он призвал всех дружить, ведь спорт всех объединяет.
Александр также надеется на то, что Россия и Азербайджан будут упорно развивать зимние виды спорта.
Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — заключил он.
