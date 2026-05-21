МВД проконтролирует ситуацию с продлением пребывания в РФ блогера Черкашина

Казахстанскому блогеру Ивану Черкашину, которого планировали депортировать из РФ и запретить въезд в страну на 5 лет из-за ошибки миграционной службы, помогут решить проблему, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На завтра он приглашен в миграционное подразделение в г. Санкт-Петербурге для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус в нашей стране», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Генерал-майор полиции добавила, что российские правоохранительные органы внимательно относятся к проблемам иностранных гражда, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности страны. Сотрудники МВД РФ оперативно проведут проверку и окажут блогеру помощь.

Проблемы с миграционной картой возникли у Черкашина в декабре прошлого года. Блогер получил широкую известность благодаря своему блогу, где делал юмористические и остросоциальные ролики о непростой судьбе обычных молодых людей из деревень, которые хотят работать по специальности на заводах.

У Ивана около 300 тыс. подписчиков, 3 тыс. из которых устроились работать на заводы после просмотра его контента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.