Экономист Климов назвал лучшее время для покупки юаня

Ассистент Финансового университета Ярослав Климов заявил, что в начале лета юань останется под давлением и может подешеветь до 10,5–11,2 рубля, сообщает «ФедералПресс» .

На этой неделе китайская валюта снизилась по отношению к рублю. По оценке эксперта, в краткосрочной перспективе тенденция сохранится на фоне локального укрепления рубля.

«В краткосрочной перспективе, на протяжении начала лета, юань имеет все шансы остаться под давлением в рамках общего тренда на локальное укрепление рубля. Ожидаемый расчетный коридор удержится в диапазоне 10,5–11,2 рубля за юань», — отметил ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов в разговоре с «ФедералПресс».

По его словам, осенью ситуация может измениться. После адаптации экспортеров к новым платежным решениям юань начнет дорожать. Дополнительным фактором станет возможное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, что повысит спрос на китайскую валюту. Во втором полугодии курс может вернуться к 11,5–12 рублям.

Эксперт добавил, что текущий период выгоден для компаний, формирующих валютные резервы или закупающих товары и оборудование в Китае. Более благоприятным курс может оказаться и для граждан, планирующих поездки в КНР.

