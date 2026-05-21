Эксперт назвала популярные маршруты россиян в Китае

Основатель MAYEL Travel Майя Котляр рассказала, какие направления в Китае чаще всего выбирают туристы из России и какие маршруты считает альтернативными, сообщает Sputnik .

По словам эксперта, Китай удобен для путешествий благодаря развитой сети скоростных поездов, поэтому туристам не обязательно пользоваться внутренними авиарейсами, несмотря на большие расстояния.

«"Мой совет – прилетать в национальный парк в Чэнду, сюда летают прямые рейсы из России, побыть с пандами, оттуда уже совершать походы в Шангри-Лу, отправиться в провинцию Юньнань. То есть повидать не тот классический Китай, который люди привыкли вообще обозначать в маршрутах", – рассказала собеседница.»

Котляр отметила, что спрос на нестандартные направления растет. При этом в числе самых популярных городов остаются Шанхай и Гонгконг.

«"У нас очень много туристов, которые возвращаются именно в эти два города – Шанхай и Гонгконг, и открывают уже внутри этих городов совершенно необыкновенные, неординарные локации", – уточнила Майя Котляр.»

Ранее МИД КНР сообщил о продлении безвизового режима для россиян до 31 декабря 2027 года. Он позволяет находиться в Китае до 30 дней.

