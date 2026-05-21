Эксперт назвала популярные маршруты россиян в Китае
Основатель MAYEL Travel Майя Котляр рассказала, какие направления в Китае чаще всего выбирают туристы из России и какие маршруты считает альтернативными, сообщает Sputnik.
По словам эксперта, Китай удобен для путешествий благодаря развитой сети скоростных поездов, поэтому туристам не обязательно пользоваться внутренними авиарейсами, несмотря на большие расстояния.
«"Мой совет – прилетать в национальный парк в Чэнду, сюда летают прямые рейсы из России, побыть с пандами, оттуда уже совершать походы в Шангри-Лу, отправиться в провинцию Юньнань. То есть повидать не тот классический Китай, который люди привыкли вообще обозначать в маршрутах", – рассказала собеседница.»
Котляр отметила, что спрос на нестандартные направления растет. При этом в числе самых популярных городов остаются Шанхай и Гонгконг.
«"У нас очень много туристов, которые возвращаются именно в эти два города – Шанхай и Гонгконг, и открывают уже внутри этих городов совершенно необыкновенные, неординарные локации", – уточнила Майя Котляр.»
Ранее МИД КНР сообщил о продлении безвизового режима для россиян до 31 декабря 2027 года. Он позволяет находиться в Китае до 30 дней.
