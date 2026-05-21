Экономист Аникина назвала Турцию выгодным направлением в 2026 г

Доцент Финансового университета Людмила Аникина сообщила, что в 2026 году самым выгодным зарубежным направлением для жителей Новосибирска остается Турция, сообщает «ФедералПресс» .

Кандидат экономических наук Людмила Аникина пояснила, что девятидневный тур на двоих в июне в отель 4* с системой «все включено» стоит от 120 тысяч рублей, в 5* — от 140 тысяч. Для троих взрослых цена начинается от 175 тысяч, для двух родителей с ребенком до 12 лет — от 167 тысяч рублей.

«Если рассматривать зарубежные страны, то в 2026 году новосибирцам выгодно улететь в Турцию. Кто уже не хочет в Турцию, то популярным направлением стал Вьетнам. В июне можно улететь в Нячанг на 10 дней с завтраками на двоих в отель 4* за 240 тысяч рублей», — привела примеры Аникина.

Таиланд летом считается несезонным направлением из-за дождей и штормов, однако подходит для экскурсионных поездок. Десять дней с завтраками в 4* обойдутся от 125 тысяч рублей, с двухразовым питанием — от 145 тысяч.

Среди бюджетных вариантов эксперт назвала Абхазию: тур с двухразовым питанием стоит от 125 тысяч, с трехразовым — от 148 тысяч рублей. С октября из Новосибирска доступны туры в Индию.

Аникина отметила, что выгоднее приобретать пакетные туры с перелетом и трансфером. Из Новосибирска доступны безвизовые турпакеты в Турцию, Вьетнам, Таиланд и Абхазию.

