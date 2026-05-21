Эксперт Холгова рассказала о деловом дресс-коде

Международный эксперт по этикету Альбина Холгова заявила, что шорты и голые ноги недопустимы в офисе даже в жару, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, деловой дресс-код исключает шорты и любую одежду, открывающую ноги.

«Более того, согласно рекомендациям люди вообще не могут находиться в офисе с голыми ногами. Если дама в деловом платье, юбочном костюме или в юбке и блузке, то у нее на ногах должны быть тонкие колготки или тонкие чулки», — подчеркнула Холгова.

Эксперт отметила, что требования носят рекомендательный характер. Небольшие компании без посетителей могут не придерживаться строгого дресс-кода. Однако организации, претендующие на статус «компании высокого класса», обычно соблюдают эти нормы.

Холгова добавила, что исторически оголенные ноги считались признаком низкого социального статуса. По ее словам, правила этикета действуют и вне офиса.

«Даже прислуге в домах в былые времена запрещалось ходить с голыми ногами. Более того, допустим, есть молодая пара, муж с женой. Они принимают в гостях, например, родителей. Несмотря на то что на улице жара, лето, несмотря на то что они встречают гостей на вечерний ужин у себя дома, они все равно должны одеться по этикету — даже если это их близкие люди», — подчеркнула она.

Специалист также уточнила, что встречать гостей в халатах, пижамах или шортах неприлично, а по дому следует ходить в обуви.

