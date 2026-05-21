Полярник Краснов вернулся из Антарктиды после 13 месяцев

Ведущий океанолог станции Беллинсгаузен Александр Краснов завершил 13-месячную зимовку в Антарктиде и рассказал о землетрясениях, росте числа животных и пластиковом загрязнении, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В конце апреля в Петербург прибыло судно «Академик Федоров» с участниками 70-й Российской антарктической экспедиции. Среди них — океанолог станции Беллинсгаузен Александр Краснов, который провел на материке тринадцать месяцев.

Во время зимовки в районе станции произошли несколько землетрясений магнитудой выше семи. Из-за угрозы цунами объявляли эвакуацию, но волна до бухты не дошла. По словам ученого, удивляет и природа субантарктики: летом к станции подходят морские слоны, тюлени, морские котики, киты и несколько видов пингвинов.

«Когда долго живешь вдали от цивилизации, каждая мелочь воспринимается как подарок», — рассказал Краснов.

Теплая зима и короткий ледовый период привели к потеплению океана и росту криля — основной пищи пингвинов и китов. В результате увеличилось число животных.

Как океанолог Краснов занимался ледовыми и прибрежными исследованиями, измерял уровень моря и температуру воды, а также мониторил пластиковое загрязнение. В бухте Тюленья ученые собрали 50 килограммов мусора. Пластик в основном попадает в Южный океан с судов.

Краснов отметил, что турпоток в Антарктиду превышает 120 тысяч человек в год. При соблюдении правил посещения массовый туризм не создает серьезных проблем.

По его оценке, уровень океана сейчас растет на 3,5–4,5 миллиметра в год, что связано с таянием льдов. При этом ученый подчеркнул, что потепление — часть естественных процессов.

