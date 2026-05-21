Заменили на eSIM: мошенники украли у москвички сим-карту из-за ошибки оператора

Москвичка Алеся рассказала, что накануне днем получила SMS-сообщение от неизвестного номера, что ее сим-карта заменена. Затем у девушки моментально пропала связь, поэтому дозвониться в «Билайн» не удалось. Девушка взяла телефон у соседки и связалась с оператором.

В службе поддержки оператора девушке заявили, что ее личный кабинет был взломан неизвестными, которые украли номер телефона. По словам Алеси, мошенники заменили ее физическую сим-карту на eSIM. При этом ей не поступали SMS с кодом подтверждения. Оператор помог москвичке заблокировать eSIM и рекомендовал установить запрет на замену сим-карты в личном кабинете.

«Пока неизвестно, успели ли мошенники что-то сделать с моим номером. Знакомые рассказали, что после замены сим-карта не действует сутки. Скорее всего, моей воспользоваться не успели. Никакие СМС до взлома не приходили — пришла лишь одна с информацией о замене, и связь отрубилась», — отметила Алеся.

В «Билайне» заявили, что инцидент произошел из-за ошибки сотрудника одного из дилерских салонов, который без проверки документов и подтверждения личности произвел замену сим-карты, передав ее неизвестному. Оператор проводит проверку по факту произошедшего. К настоящему моменту клиентке восстановили сим-карту и пообещали полгода бесплатной связи.

