Уголовное дело возбудили в отношении вора в законе Дато Агджабединского

Уголовное дело возбудили в отношении криминального авторитета Дато Агджабединского (Джавида Мамедова), который является лидером клановой войны против известного вора в законе Лоту Гули. В настоящий момент Джавид — лава криминального мира азербайджанской диаспоры в России, сообщает 112 .

Четыре азербайджанских вора в законе затеяли войну в 2016 году. В отношении Агджабединского возбудили дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. В 2020 году Лоту убили в одном из турецких ресторанов. Убийство совершил один из ближайших сподвижников криминального авторитета.

Мамедов придерживается криминальной идеологии и обладает безоговорочным авторитетом в преступной среде, в том числе в России. С 2013 года Дато руководит делами в исправительных колониях Москвы и Подмосковья, а также поддерживает «воровской общак». Предварительно, мужчина является смотрящим по знаменитой тюрьмой «Владимирский централ» для особо опасных преступников.

Агджабединского трижды задерживали на Украине и запрещали въезд на территорию страны. Кроме того, криминальному авторитету грозит от 8 до 15 лет колонии в России. Проводятся мероприятия по установлению местоположения Мамедова.

