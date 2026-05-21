Похудевшая Светлана Пермякова показала фото из домашнего спортзала

На снимке, опубликованном в личном блоге, 54-летняя звезда «Интернов» запечатлена в обтягивающих леггинсах, подчеркивающих похорошевшую фигуру.

«Мой домашний загородный спортзал. Приятно, что дома можно не только в огороде поработать, но и небольшую тренировку сделать. С новой фигурой хочется не просто худеть, а поддерживать себя в тонусе и хорошем настроении. Без фанатизма, понемногу, но регулярно. И самочувствие совсем другое: больше энергии и легкости», — поделилась актриса.

Путь к новой фигуре для Пермяковой начался в январе прошлого года, когда актриса обратилась к эндокринологу. Врач назначил ей препарат для контроля аппетитв. Важно отметить, что Пермякова не прибегала к строгим диетам или изнурительным тренировкам. Актриса худела по индивидуальному плану, который позволил ей достичь результата без стресса и с удовольствием.

