Ветеринар Шеляков рассказал, какие репелленты безопасны для животных

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, какие средства от комаров можно использовать в доме с животными и на что обратить внимание, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, электрические фумигаторы, ультрафиолетовые лампы, аромадиффузоры, эфирные масла, аэрозоли и спирали при правильном применении считаются безопасными. Однако любые компоненты, включая эфирные масла, гвоздику или керосин, могут вызвать индивидуальную реакцию у питомца.

«Поэтому при использовании подобных средств нужно внимательно наблюдать за питомцем. Если у него начинаются кашель, аллергические реакции или симптомы общего недомогания, например вялость, то не исключено, что на это могли повлиять наши репелленты», — отметил ветеринар.

Особую осторожность следует проявлять с цитрусовыми компонентами в аромалампах и диффузорах: они раздражают кошек и способны спровоцировать аллергию.

Аэрозоли, спреи и тлеющие спирали сильнее загрязняют воздух. Проветривание снижает возможный вред, но уменьшает эффективность средств.

«Абсолютно безопасными позиционируются ультрафиолетовые ловушки для насекомых. Но в их инструкции для людей есть рекомендация: не смотреть на этот свет долго. Кошки, во-первых, более любопытны, а во-вторых, их зрение более чувствительное, чем у человека. Поэтому даже к относительно безопасному прибору необходимо относиться с осторожностью», — добавил Шеляков.

Ветеринар рекомендовал применять любые средства от насекомых с учетом реакции животного и при необходимости отказываться от них.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.