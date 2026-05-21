Профессор Чутко объяснил, как отличить СДВГ от лени

Профессор кафедры семейной медицины СПбГПМУ Минздрава России Леонид Чутко рассказал, как диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых и с чем его чаще всего путают, сообщает kp.ru .

По словам Леонида Чутко, в России нет отдельных клинических рекомендаций по СДВГ, поэтому врачи опираются на международные критерии и МКБ-10. Диагноз ставят психотерапевт, психиатр или невролог. Основной инструмент — специальные опросники.

Дополнительные методы, такие как ЭЭГ и нейропсихологические тесты, применяют в профильных центрах для более глубокой оценки состояния. Онлайн-тесты профессор оценивает критически: около 50% их результатов ошибочны, еще 25–30% носят субъективный характер.

СДВГ у взрослых нередко путают с последствиями хронического стресса, тревожным или астеническим расстройством. Иногда за синдром принимают личностные особенности — неорганизованность или низкую мотивацию. «Нельзя все, что происходит в жизни человека, приписывать болезни», — отметил Чутко.

Лечение включает симптоматические препараты и когнитивно-поведенческую терапию. Медикаменты назначают курсами, однако помощь пациентам требуется в течение жизни. При этом СДВГ не является инвалидностью и не исключает профессиональную реализацию.

Отдельные исследования показывают, что синдром может сокращать продолжительность жизни: у мужчин на 4–9 лет, у женщин — на 6–11. «Почему проблема смещена в сторону женщин — выглядит удивительным, пока это загадка», — подчеркнул профессор.

