Чернобыльская зона отчуждения стала местом для жизни крупных животных

Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Об этом заявили ученые, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты поставили 174 фотоловушки в Чернобыльской зоне, заповедниках и обычных территориях северной Украины. В ходе наблюдений выяснилось, что именно в зоне отчуждения и соседнем Древлянском заповеднике наблюдается большое количество разнообразных животных. Там чаще всего видели рысей, волков, лосей, благородных оленей, а также лошадей Пржевальского.

По словам исследователей, ключевым фактором стало почти полное отсутствие людей. Ограниченный доступ, запрет охоты и низкая хозяйственная активность дали возможность животным восстановить популяции и занять территории.

При этом в небольших заповедниках и на обычных территориях численность крупных зверей существенно меньше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.