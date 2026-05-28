Как происходило обособление Восточной Руси от Западной

Фото - © Dmitriy Andrushchenko / Фотобанк Лори

К началу IX века сформировалось два суперсоюза восточнославянских племен – новгородский и киевский, которые потом объединились в единое древнерусское государство под названием Киевская Русь, причем произошло это путем присоединения киевского суперсоюза к новгородскому, когда в IX веке князь Олег смог захватить Киев. Этот город сохранял свое значение в качестве центра Древнерусского государства до второй половины XII века, когда в 1169 году Андрей Боголюбский в очередной раз захватил Киев, но не остался в нем, а вернулся в Северо-Восточную Русь.

Огромный ущерб Киеву как центру Древнерусского государства нанесло монголо-татарское нашествие. После захвата Киева город превратился из действительно крупного центра в абсолютно рядовое поселение, которое уже не интересовало доминирующих в Древнерусском государстве князей. Зачастую они оставляли там или младших князей, или наместников, которые просто контролировали этот город.

Следующий этап обособления Западной Руси начался в конце XIII века, когда ее территорию стало постепенно поглощать Великое княжество Литовское. Следует отметить, что это государство всегда называлось даже в официальных источниках «Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское», а литовские князья, как и знать, будучи язычниками, постепенно принимали православие, учитывая доминирующий характер населения этих земель, и становились носителями русской культуры. Однако определенные особенности, связанные с доминированием литовской власти, уже начали формироваться на Западной Руси.

Рубежным моментом стала Кревская уния 1385 года, когда великий князь литовский Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и возглавил новую династию в Польско-Литовском государстве, которое было объединено путем личной унии. Ягайло вынужден был принять католичество, хотя, как известно в истории, в течение нескольких лет он постоянно менял свое вероисповедание, принимая в том числе православие.

С этого момента начинается в известной степени католическая экспансия, сначала мягкая, на территорию западнорусских земель, и усиливается различие между Северо-Восточной Русью и землями Западной Руси, которые входили в состав Польско-Литовского государства. При этом надо сказать, что большинство княжеских династий Западной Руси оставались православными.

Процесс интеграции западнорусских земель в состав Речи Посполитой и давление на православное население значительно усилились после Люблинской унии 1569 года. Постепенно в Польско-Литовском государстве остался только один магнатский род, исповедовавший православие – князья Острожские. Все остальные были вынуждены принять католичество.

Давление на православных в Речи Посполитой возросло после Брестской унии 1596 года. В качестве одного из исторических важных примеров можно привести деятельность архиепископа Иосафата (Кунцевича), который насильственным путем заставлял православных переходить в унию и в конце концов был убит местным населением.

В течение XVI-XVII веков постепенно происходит развитие неких особенностей, связанных и с культурой, и с вероисповеданием, и с хозяйственной деятельностью некогда русского населения Польско-Литовского государства. Особенно сильно это проявилось на территории бывшего Галицко-Волынского княжества, где уния имела определенный успех и действительно образовалась довольно серьезная прослойка населения среднего имущественного уровня и социального статуса, начавшая принимать католичество.

Вместе с тем говорить о том, что это субстрат формирования нового народа, еще очень сложно – по той простой причине, что это скорее можно назвать региональными особенностями. Тем более в рамках этой же территории существовала мощная община православных. Особенно это касалось восточной части Польско-Литовского государства, где попытки перевести население в унию по-прежнему были обречены на провал.

Когда появились понятия «Украина» и «украинство»

Фото - © Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

В результате трех разделов Речи Посполитой в конце XVIII века Юго-Западная Русь попала в состав сначала Австрийской империи, а потом Австро-Венгерской империи.

Элиты Австро-Венгрии чрезвычайно боялись традиционных связей русского населения Юго-Западной Руси и его ориентации на Российскую империю. Использовались различные геополитические конструкции для того, чтобы эту связь постараться постепенно ослабить и нивелировать.

Именно во второй половине XIX века был реализован проект постепенного создания нового языка, новой письменности, новой национальной идеологии. И сами термины «украинство» и «Украина» это как раз термины второй половины XIX века, возникли они в Австро-Венгерской империи с целью отрыва этой территории от Российской империи, от русского мира.

В результате образовались два лагеря. Первый, русинский, тяготел к России, русскому народу и русской культуре. Ко второму принадлежали греко-католики и продукты различных политтехнологических конструкций, которые власти и спецслужбы Австро-Венгрии создали в этот период. Существовали также представители интеллигенции, которые говорили об особенностях Юго-Западной Руси. В частности, достаточно мастеровитый историк Михаил Сергеевич Грушевский, который потом ненадолго стал главой украинского государства в период независимости. Отчасти Николай Иванович Костомаров, ну и человек по фамилии Донцов, который написал несколько книг, посвященных обоснованию украинства.

Какую роль в формировании украинства сыграла советская власть

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

После распада Российской империи в 1917 году имел место небольшой период существования независимого украинского государства – первая серьезная попытка говорить об особом историческом пути Украины и украинском народе, которая закончилась провалом. Однако уже в советские времена было предпринято несколько шагов, которые объективно поощряли создание и украинского этноса, и украинской культуры, и украинской государственности, пусть и в квазиформе.

Во-первых, это процессы, которые шли в территориальной плоскости, когда достаточно много регионов, которые никогда не входили в орбиту Польско-Литовского государства или Австрийской империи, были присоединены к социалистической Украине. Во-вторых, так называемая украинизация, происходившая в двадцатых годах, когда большевиками на государственном уровне принимались меры по распространению украинского языка, письменности, украинской культуры, запрещалось преподавание на русском языке в школах – даже на тех территориях, которые совсем недавно были присоединены к Украине.

Следующим важным этапом формирования украинства стала Вторая мировая война, когда часть Украины была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Тогда голову как раз подняли сторонники украинской независимости, самостоятельности. Известны эпизоды появления различных профашистских формирований – например, дивизии «Галичина». Известна деятельность лидера греко-католиков Украины, митрополита Андрея Шептицкого. Известна довольно длительная борьба украинского подполья с советской властью уже после окончания войны. Однако в основном эти события происходили на Западной Украине. Восточная же Украина, несмотря на попытки украинизации, по-прежнему оставалась русскоязычной и отчасти невосприимчивой к этой новой идеологии.

Следующий этап, как ни странно, связан с деятельностью партийных руководителей Украины уже после Второй мировой войны. Самым ярким примером является деятельность первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Шелеста, который подспудно поощрял развитие националистической идеологии. Скромным достижениям собственно украинской культуры этого периода придавалось гипертрофированное значение и создавались информационные поводы для того, чтобы эту культуру пропагандировать и развивать.

Что важно знать о современном украинском государстве

Фото - © Wikipedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

Главное, на что нужно обратить внимание в нынешней Украине – ее территориальная и этническая неоднородность.

Электоральные циклы показывают, что совершенно четко есть три основных зоны, три части населения, три части территории. Среди них:

Западная часть – субстрат традиционного украинского национализма и различных антироссийских позиций.

Центральная Украина с Киевом, где определенное влияние сохраняют представители западноукраинских территорий. Здесь их интересы совпадают с интересами украинских политических элит, потому что обоснование украинской независимости, самостоятельности, европейского выбора, предложенное в первую очередь западноукраинскими деятелями, необходимо киевским элитам для сохранения власти.

Восточная Украина, самая густонаселенная и постоянно испытывающая давление со стороны центральной власти, особенно западноукраинских земель, но при этом сохраняющая абсолютно традиционный уклад, ориентированный на сотрудничество с Россией и основанный на понимании того, что ее жители – представители одного этноса с русскими.

Русский язык и русская культура по-прежнему являются доминирующими на большей части территории Украины, за исключением самых западных земель. Именно попыткой изменить это положение дел является атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Все это, в общем, ложится в контексты геополитических конструкций, которые и сама украинская правящая элита сейчас исповедует, и к которым ее подталкивают, в том числе, западные покровители.

Являются ли русские и украинцы одним народом

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Восточная и Южная Украина, а также в значительной степени центральная часть страны, являются русскоязычной средой, а их жители – носителями русской культуры, но с региональными особенностями. Причина этого – многолетнее нахождение в составе другого государства. Точно так же есть существенные особенности у русских, которые проживают в других странах бывшего Советского Союза.

Еще один характерный момент заключается в том, что украинцы, которые переезжают в Россию, со временем начинают указывать себя русскими по национальности в переписях населения.

Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что население Восточной и отчасти Центральной Украины является русским, но с региональными особенностями.

Что касается Западной Украины, то здесь, учитывая исторические факторы, о которых говорилось выше, действительно сформировался субстрат нации, которую можно называть украинской. При этом сравнительно непродолжительный период существования собственного государства, фактически начавшийся только после распада Советского Союза, делает этот процесс не до конца завершенным. Отсюда те характеристики, которые должны быть присущи нации, не до конца сформировались и не до конца присутствуют у западно-украинского населения.

Процесс дальнейшего становления украинской нации во многом будет зависеть от того, какая историческая судьба будет ждать Украину в будущем.