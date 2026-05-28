Самое правдоподобное доказательство: группу НЛО заметили в Кубани

Как отметили очевидцы, они видели странные светящиеся объекты в районе Белореченска. Один из них уточнил, что было несколько «летающих тарелок», которые выстроились в треугольник, после чего стали быстро «перемещаться по небу». При этом огоньки то появлялись, то исчезали, а через пару минут они улетели на северо-восток.

Эти наблюдения привлекли внимание уфологов в мире. Сначала специалисты предполагали, что на Кубани могли видеть спутники Starlink. Но позже они передумали и сказали, что в России были оранжевые плазмоиды, их еще называют «летающими апельсинами». Такие НЛО могут объединяться в группы и формировать различные геометрические фигуры.

Иностранные исследователи считают, что данный эпизод НЛО является самым правдоподобным за последние годы. Американский уфолог Марк Кэлвин отметил, что наблюдал аналогичные плазмоидные объекты в Штатах. Это были несколько светящихся точек, которые зависали над жилыми районами и двигались синхронно в штате Техас.

Скептики уверены, что такие явления часто объясняются земными причинами: это могут быть беспилотники, спутники, атмосферная оптика или редкие погодные эффекты. Но в Краснодарском крае о таких историях рассказывают не впервые. Так, в 1997 году около Белореченска сообщали о странных геометрических фигурах в небе и следах на полях.

После этого Кубань у уфологов стала практически «курортом для пришельцев». Специалисты уверяют, что инопланетян привлекают там просторные поля, на которых якобы появляются круги и странные неземные цивилизации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.