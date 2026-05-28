сегодня в 10:21

Участники ПМЭФ-2026 заплатят за средний обед до 15 000 рублей

Средний обед для участника Петербургского международного экономического форума в 2026 году обойдется в 9 500–15 000 рублей — цены остаются высокими, хотя темпы роста замедлились, сообщил РИАМО ассистент Финансового университета Ярослав Климов.

По состоянию на конец мая средние чеки на питание в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ выглядят следующим образом:

бизнес-ланч — от 4 800 до 7 500 рублей;

полноценный обед (закуска, салат, горячее, десерт) — 8 500–13 000 рублей;

премиальные сеты в ресторанах высокого уровня — от 16 000 до 27 000 рублей за человека (без учета алкоголя).

В стандартный набор обычно входят холодная закуска, салат, основное блюдо с гарниром, десерт и безалкогольные напитки. Алкоголь оплачивается отдельно и может существенно увеличить итоговую сумму, отметил эксперт.

Цены на ПМЭФ традиционно формируются под влиянием высокого спроса и статуса мероприятия. Большинство заведений на площадке «Экспофорум» и в центре города работают по формату фиксированного меню, что позволяет обслуживать большой поток гостей. Самые высокие чеки, по словам эксперта, наблюдаются в ресторанах, расположенных непосредственно на территории форума.

Многие компании заранее организуют корпоративное питание или бронируют столы, чтобы оптимизировать расходы. То, что цены заметно выше обычных в Санкт-Петербурге, Климов объясняет эксклюзивностью события.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.