Как спасти печень с помощью еды? Список лучших продуктов от врача
Печень участвует в пищеварении, обезвреживании токсинов, обмене веществ и кроветворении. И, чтобы поддерживать ее здоровье, важно правильно выстраивать рацион. О продуктах, которые особенно полезны для печени, РИАМО рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к. м. н. Елена Бутенко.
Группа 1: мощные антиоксиданты
Для защиты печени от окислительного стресса и воспалений необходимо включать в рацион продукты, богатые полифенолами и витаминами:
- ягоды (клубника, черника, малина, земляника, виноград): содержат антиоксиданты, защищающие печень от повреждений. Особую ценность имеет виноград благодаря ресвератролу — соединению с противовоспалительным и противоопухолевым свойствами.
- зеленый чай: за счет высокого содержания антиоксидантов помогает снижать риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы.
- крестоцветные (брокколи и брюссельская капуста): содержат сульфорафан и индолы, которые активируют ферменты детоксикации и обладают противоопухолевым эффектом.
- цитрусовые (грейпфрут): флавоноиды нарингенин и нарингин защищают клетки печени и помогают предотвратить развитие фиброза.
Группа 2: регуляторы обмена веществ и жиров
Эти продукты помогают контролировать уровень холестерина и снижать накопление жира в тканях:
- авокадо: источник мононенасыщенных жиров и клетчатки. Стимулирует выработку глутатиона — важнейшего защитника печени от свободных радикалов.
- овсяная крупa: благодаря бета-глюканам помогает снижать уровень сахара в крови и уменьшает накопление жира в печени.
- жирная рыба: основной источник омега-3 жирных кислот. Рекомендуется употреблять не менее двух раз в неделю для снижения уровня «вредных» жиров в печени, в частности, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности.
- оливковое масло: способствует усвоению витаминов; содержащийся в нем биотин помогает бороться с накоплением жира (рекомендуется использовать в сыром виде, например, в салатах).
Группа 3: детокс и гидратация
- арбуз: за счет высокого содержания воды обеспечивает мягкий желчегонный эффект и способствует естественному выведению токсинов из организма.
