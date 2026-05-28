Толпа диких подростков закидала мужчину камнями и палками в Улан-Удэ

Группа из 12 подростков закидала мужчину камнями и палками во дворе одного из домов в Улан-Удэ сообщает «Весь Улан-Удэ» .

Ребята загнали мужчину в угол во дворе. На видео с места ЧП показано, как толпа из 12 мальчиков гонится за мужчиной. Затем подростки начинают бросать в него кирпичи, камни и палки, также они задевали и припаркованные рядом машины.

Три владельца пострадавших автомобилей нашли агрессивных детей. По их словам, многие из подростков состоят на учете в ПДН. Заявление на ребят написал пострадавший и хозяева машин. Но пока еще движений по этому делу нет.

Со слов пострадавшего, сначала дети подошли к нему и попросили закурить. Он отказался, тогда мальчики начали «разводить по понятиям», после чего началась погоня.

Как рассказали подростки, они заступались за женщину.

