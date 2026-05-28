Посольство США покинуло Киев после российского предупреждения
Как рассказала глава евродипломатии Кая Каллас, американское посольство покинуло Киев после предупреждений России, сообщает «Звезда».
Ранее власти РФ призвали иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
По ее словам, из того, что в ЕС слышали с Украины, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, а США ушли.
В МИД РФ подчеркнули, что российские военные будут наносить удары по местам производства и подготовки БПЛА, по центрам принятия решений и командным пунктам ВСУ.
