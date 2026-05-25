Российские власти призвали иностранных граждан как можно скорее покинуть Киев, а жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве назвали удар ВСУ по колледжу Луганского педуниверситета в Старобельске (ЛHP) очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Власти Украины и их западные союзники продемонстрировали мировому сообществу свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что российские военнослужащие будут наносить удары по местам производства и подготовки БПЛА, а также по центрам принятия решений и командным пунктам ВСУ.

Вооруженные силы Украины использовали четыре БПЛА самолетного типа для удара по колледжу Луганского педуниверситета в ночь на 21 мая. Всего из-за удара погиб 21 человек, более 60 студентов были ранены. На месте атаки на колледж в Старобельске нашли терминалы Starlink.

