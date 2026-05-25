Изнасиловал в лифте и украл телефон: в Москве задержали преступника

Житель Москвы изнасиловал девушку в лифте и похитил ее телефон

В столице арестовали мужчину 1997 года рождения, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, ночью 22 мая в лифте многоэтажки на Октябрьской улице мужчина изнасиловал девушку в лифте, после чего похитил ее телефон и скрылся с места преступления. Пострадавшая обратилась в полицию.

Правоохранительные органы оперативно установили личность и задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту предъявлено обвинение.

Столичный суд признал обвиняемого виновным и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

