Изнасиловал в лифте и украл телефон: в Москве задержали преступника
В столице арестовали мужчину 1997 года рождения, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Согласно данным следствия, ночью 22 мая в лифте многоэтажки на Октябрьской улице мужчина изнасиловал девушку в лифте, после чего похитил ее телефон и скрылся с места преступления. Пострадавшая обратилась в полицию.
Правоохранительные органы оперативно установили личность и задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту предъявлено обвинение.
Столичный суд признал обвиняемого виновным и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
