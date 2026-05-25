В Московской области началось предварительное голосование «Единой России»

В Подмосковье стартовало электронное предварительное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму, Мособлдуму, а также в местные советы депутатов. В отличие от прошлого избирательного сезона, пять лет назад, в нынешнем году голосование проходит только в электронном виде — на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги, передает пресс-служба партии.

Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая, а само предварительное голосование продлится до 31 мая. В общественной приемной подмосковного отделения партии в Реутове открылся ситуационный центр — сюда могут обратиться жители, если понадобится какая-либо помощь в прохождении процедуры.

Одной из первых посетительниц стала Антонина Кошкина: «У меня дома нет компьютера, а с телефона у меня что-то не получилось. Поэтому решила прийти сюда. Спасибо волонтерам: помогли зарегистрироваться, подсказали, где можно узнать о кандидатах. Там их, конечно, очень много, поэтому пришлось поизучать информацию о них».

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию среди кандидатов в региональный парламент: на одно место претендуют 13 человек (средний конкурс по стране в законодательные собрания — 7 человек на место).

«Заявки на предварительное голосование в Подмосковье подали 907 кандидатов. Подавляющее большинство — новые лица в политике. Это предприниматели, руководители и сотрудники предприятий, волонтеры, врачи, учителя и участники СВО. Жители региона видят в списках тех, кто готов брать на себя ответственность за решение конкретных проблем», — сказал Игорь Брынцалов и добавил, что ожидается серьезное обновление депутатского корпуса после сентябрьских выборов.

Председатель партии Дмитрий Медведев ранее напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту ее сторонников. Это «принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями», подчеркнул он.

«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом „Единой России“, то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться», — акцентировал Дмитрий Медведев.

Комментируя старт предварительного голосования, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что по всей стране зарегистрировались уже более 10 миллионов избирателей. Из них около 700 тысяч — жители Подмосковья.

Один из участников предварительного голосования, олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков отметил, что главное преимущество Единой России — не только возможность жителей самим выбрать кандидатов на предварительном голосовании, но народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году.

«Все, что просили люди, было зафиксировано в программе — и эти наказы выполнены практически полностью. Поэтому мы можем с чистой совестью рассказать жителям о результатах работы. Несмотря на внешнее давление, экономические трудности — объективно, конечно же, они есть — Московская область развивается: строятся новые объекты, ремонтируются соцобъекты, школы, сады, поликлиники, преображаются наши парки, набережные, открываются новые предприятия и производства», — отметил Легков.

Он рассказал, что, как и другие кандидаты предварительного голосования, сейчас не только отчитывается о выполненной работе перед своими избирателями на встречах, но собирает наказы в новую народную программу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.