сегодня в 20:24

40-летняя жительница Волгограда погибла, выпав из окна после ссоры с сожителем

В Волгограде 40-летняя женщина выпала из окна сразу после конфликта с сожителем, сообщает V1.RU.

Инцидент произошел ночью на бульваре Энгельса в Красноармейском районе. Женщина выпала с высоты пятого этажа. Ее обнаружили очевидцы.

На место вызвали скорую, медики оказались пострадавшей помощь и доставили в больницу. К несчастью, спасти женщину не удалось.

По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая поссорилась с сожителем. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

