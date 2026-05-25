Уши оторву: мужчина в камуфляже терроризировал детей в Екатеринбурге

Вечером 25 мая мужчина в камуфляжном костюме напугал детей на детской площадке в Екатеринбурге. Он громко кричал на них и обещал «оторвать уши», сообщает E1.RU .

Инцидент произошел во дворе дома на улице Калинина. По словам одной из очевидец, мужчина проявил агрессию в отношении детей, кричал на них, ругаясь матом, и угрожал.

«Я вам уши оторву и сяду из-за вас, дебилов», — кричал мужчина.

Одна из жительниц записала происходящее на видео. В кадре мужчина кричит на мальчиков, говорит, что они его «выбесили», и нецензурно выражается. Взрослые увели детей, а агрессор тем временем начал терроризировать девочку, которая тоже была на площадке. Малышка убегала от мужчины, но тот упорно шел за ней.

Судя по кадрам, конфликт произошел из-за того, что дети постучались к мужчине в дверь — это его разозлило. В ролике уралец обвинил несовершеннолетних в том, что они «помешали ему». Спустя несколько минут криков на детской площадке мужчина, наконец, успокоился и ушел.

