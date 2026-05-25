Собака подстрелила женщину из дробовика у мини-маркета в США

В Соединенных Штатах собака в автомобиле случайно подстрелила женщину у мини-маркета. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, сообщает американский телеканал KNOP News .

Инцидент произошел в субботу в городе Скоттсблафф штата Небраска. Сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе в человека из дробовика.

Согласно данным местной полиции, владелец грузовика заехал на парковку у круглосуточного мини-маркета. Пока пассажир стоял возле передней пассажирской двери, собака на заднем сиденье перебежала с одной стороны машины на другую, уронив ружье.

В дробовике оказался боевой патрон — произошел выстрел. В этот момент на светофоре стояла женщина, которая высунула руку из окна автомобиля. Пуля угодила ей в верхнюю часть правой руки. Пострадавшей оказали медпомощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

