В Подмосковье прошел первый в России квест по народной программе

Первый квест по объектам народной программы прошел в Ленинском округе (Видном) в минувшую субботу, 23 мая. Старт состоялся у кинотеатра «Искра». На площадку пришли более полутора тысяч участников — семьи с детьми, команды молодежи, пенсионеры, представители различных организаций. Некоторые участники приехали даже из других городов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Одним из таких гостей стала Елизавета Федорова из Жуковского. Она узнала о квесте из социальных сетей. «Мы поняли вместе с командой: это точно наш вариант интересно провести субботу. Собрались с утра и приехали». Ее команда «Наукоград» добралась в Видное за три часа и не пожалела о потраченном времени. «Это классная суббота, классное мероприятие. Здесь суперэнергетика», — поделилась одна из участниц.

Из Домодедово приехала Екатерина Матушкина — наставник группы почетного караула детского морского центра «Альбатрос»: «Полчаса дороги и это стоило того, чтобы приехать. Мы приехали за победой! Потому что мы морская пехота, а там, где мы — там победа».

Семья Дмитриевых из Ленинского пришла в полном составе: Мария, муж Павел и три дочери — Аврора, Алина и Алисия. Узнали о квесте из школьной группы. «Настроение позитивное, хочется победить! Ради этого и пришли», — рассказал о планах Мария.

Вместе с участниками вышел на маршрут и глава Ленинского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов. Зарегистрировался, получил карту и прошел квест. «Сегодня здесь много людей. Жителям предстоит найти не только большие красивые объекты, но и узнать что-то интересное из истории города, возможно даже что-то новое. Сделать что-то забавное — где-то нужно станцевать, где-то снять видео. Будет интересно», — сказал он перед стартом.

Позднее, после прохождения квеста, Станислав Каторов добавил: «Очень важно, чтобы люди видели те изменения, которые произошли по их же инициативе. Эти наказы собраны в народную программу „Единой России“, которая на сегодняшний день почти полностью выполнена. Более 200 масштабных объектов — школы, детские сады, парки».

Всего в квесте приняли участие 360 команд. Победители прошли около 25 километров пешком — и это только те, кто в сумме добрался до топ-10 результатов из 1300 возможных баллов. Самая успешная команда набрала более 600 баллов.

«Этот квест прошел очень круто. Что отличало его — упорство участников. Сдавшихся практически не было. Я вижу это в системе: фотографии, которые люди загружали весь день, — на них счастье. Это и есть главный результат», — говорит соорганизатор проекта, архитектор квестов компании «Дзен Ивент» Михаил Кученков.

Он пояснил, задания квеста были устроены в два шага. Сначала нужно было разгадать, какой объект зашифрован в вопросе — через загадку, видео или иносказание. Потом — добраться до него физически и выполнить задание на месте. «Искусственный интеллект мог помочь лишь найти нужное место, но вторую часть без физического присутствия выполнить невозможно: что-то посчитать, найти, заметить, поймать ракурс. Интернет не поможет», — уточняет Михаил Кученков.

Все точки на маршруте квеста «Город пЕРемен» — реальные объекты народной программы «Единой России»: отремонтированные или построенные школы, поликлиники, благоустроенные парки, спортивные и детские площадки. То, что появилось в городе за последние пять лет по инициативе жителей. Многие участники признавались: до квеста не знали об этом. «Узнали вот только сегодня, честно говоря. Пройдя квест», — признается Мария Дмитриева.

Организаторы проекта — «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Подмосковье — давно вынашивали идею показать людям перемены в городе не через отчеты в СМИ, а в другом, более доступном и «живом» формате.

«Мы задумали это не в виде отчетов и презентаций с картинками, а в виде большой игры, где город превратился в игровую карту. Люди с помощью интерактивных заданий, фотозон, общения с игротехниками или актерами узнают про свой город больше и знакомятся с ним заново», — говорит руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

Параллельно с квестом на стартовой площадке работал мобильный пункт сбора предложений в новую народную программу «Единой России», в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Все желающие могли оставить свои идеи на месте, также это можно сделать на сайте естьрезультат.рф.

Квест «Город пЕРемен» продолжится: 31 мая он пройдет в Балашихе, 6 июня — в Королеве. Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru. Участие бесплатное. Всех участников ждут фирменные сувениры, а победителей — еще и памятные призы.