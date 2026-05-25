Жители против застройки территории после незаконной вырубки деревьев в Раменском

Администрация Раменского муниципального округа информирует о текущей ситуации с лесными посадками в деревне Бритово, передает пресс-служба муниципалитета.

На данный момент территория в деревне Бритово (кадастровый номер 50:23:0000000:167366) находится в собственности ООО «Меридиан» и относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Мособлархитектура разработала проект перевода данного участка в производственную зону. В период общественных обсуждений по проекту генплана администрация получила возражения граждан против такого перевода — все материалы направлены в Мособлархитектуру для рассмотрения.

24.07.2024 г. ООО «Меридиан» (собственник участков 50:23:0000000:167365 и 50:23:0040540:689) подало обращение через портал госуслуг Московской области. В обращении содержались:

— проекты устройства примыканий к дороге «Бритовский проезд» (владелец — ГБУ МО «Мосавтодор»);

— согласование от «Мосавтодора» с техническими требованиями и условиями.

На основании этих документов 29.07.2024 г. МКУ «ТУ Софьино–Чулково» выдало разрешение на вырубку через порубочный билет № 05. Вырубка потребовалась для выполнения технических условий ГБУ МО «Мосавтодор».

Строительство объектов производственно‑складского назначения на участке не ведется. Все поступившие от жителей возражения по проекту перевода земли учтены и направлены в Мособлархитектуру, а администрация держит ситуацию на контроле.

Для получения официальной информации 26 мая в 15:00 для заинтересованных жителей будет проведена встреча с участием представителей администрации и ООО «Меридиан».

