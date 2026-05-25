Подростку, который получил ранение в результате террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР), пришлось ампутировать ногу, сообщает «Mash на Донбассе» .

Как рассказал заместитель главврача Луганской районной клинической больницы Дмитрий Катуха, медики были вынуждены пойти на крайнюю меру, так как ногу сильно передавило. В настоящее время еще четверо пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, а двух студентов отправили на лечение в Москву.

ВСУ использовали четыре БПЛА самолетного типа для удара по колледжу Луганского педуниверситета в ночь на 21 мая. Всего из-за удара погиб 21 человек, более 60 студентов были ранены. На месте атаки на колледж в Старобельске нашли терминалы Starlink.

После террористической атаки киевского режима по колледжу в ЛНР российский МИД призвал иностранных граждан как можно скорее покинуть Киев, а жителям украинской столицы рекомендовал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры для ответных ударов.

