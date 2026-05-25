Подростку, раненому при обстреле колледжа в Старобельске, ампутировали ногу
Подростку, который получил ранение в результате террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР), пришлось ампутировать ногу, сообщает «Mash на Донбассе».
Как рассказал заместитель главврача Луганской районной клинической больницы Дмитрий Катуха, медики были вынуждены пойти на крайнюю меру, так как ногу сильно передавило. В настоящее время еще четверо пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, а двух студентов отправили на лечение в Москву.
ВСУ использовали четыре БПЛА самолетного типа для удара по колледжу Луганского педуниверситета в ночь на 21 мая. Всего из-за удара погиб 21 человек, более 60 студентов были ранены. На месте атаки на колледж в Старобельске нашли терминалы Starlink.
После террористической атаки киевского режима по колледжу в ЛНР российский МИД призвал иностранных граждан как можно скорее покинуть Киев, а жителям украинской столицы рекомендовал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры для ответных ударов.
