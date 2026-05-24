Число погибших в колледже в Старобельске возросло до 21

По последним данным, в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске погиб 21 человек, сообщает ТАСС .

Спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов.

«Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что 42 человека получили ранения.

Вооруженные силы Украины использовали четыре беспилотника самолетного типа для удара по колледжу в ночь на 21 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник.

Ранее в Сети появились имена погибших студентов, а одна из выживших девушек рассказала, как спасалась в момент обстрела.

