В славянских странах 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры

Каждый год 24 мая почти во всех славянских государствах торжественно отмечается День славянской письменности и культуры. Он посвящен памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Выходцы из знатного греческого рода жили в городе Солуни. Будучи православными монахами, Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в стенах греческого монастыря. По мнению исследователей, это историческое событие произошло в IX веке, примерно в 863 году.

Новый алфавит был назван «кириллицей» в честь младшего брата Константина (в монашестве Кирилла). Ему в деле просвещения помогал старший брат Мефодий.

Кирилл, обладавший исключительными способностями и знанием многих языков, взял за основу греческую азбуку. Мужчина существенно изменил ее, чтобы точно передать славянскую звуковую систему.

В этот период были разработаны две азбуки — кириллица и глаголица. Помимо создания письменности, братья перевели на славянский язык такие религиозные тексты, как Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Данный шаг оказал колоссальное влияние на развитие литературы. В 1980 году Папа Иоанн Павел II официально объявил Кирилла и Мефодия покровителями Европы за их весомый вклад в культуру Старого света.

Традиция празднования зародилась еще в XIX веке в Болгарии, после чего распространилась на другие страны. Среди них Россия, Белоруссия, Молдова. Традиция стала важным напоминанием о значении письменного слова, объединяющего историю, духовность и национальное самосознание.

В современности к этой дате приурочено множество масштабных культурных и научных мероприятий. Проводятся выставки, фестивали, книжные ярмарки, поэтические чтения и концерты.

