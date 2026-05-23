В Иране консул Азербайджана в Тебризе погиб в аварии

В результате ДТП в Иране погиб консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана в Telegram-канале.

Отмечается, что он попал в ДТП, когда был за рулем автомобиля во время исполнения служебных обязанностей на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования родственникам и коллегам погибшего.

Причины аварии устанавливаются.

