В Иране консул Азербайджана в Тебризе погиб в аварии
В результате ДТП в Иране погиб консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана в Telegram-канале.
Отмечается, что он попал в ДТП, когда был за рулем автомобиля во время исполнения служебных обязанностей на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования родственникам и коллегам погибшего.
Причины аварии устанавливаются.
