Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Подобные решения обычно принимаются в связи с работой систем противовоздушной обороны или другими факторами, требующими повышенной безопасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.