В Белграде более 34 тыс. человек посетили место протеста
Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тыс. человек, при этом не все из них являются участниками акции, сообщает РИА Новости.
«Много людей перемещается, но не все они являются участниками протеста, идут к храму Святого Саввы», — рассказал директор полиции Драган Васильевич.
Массовая акция протеста проводится на площади «Славия» в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.
Ранее Сербия столкнулась с новым витком массовых протестов, которые переросли в жестокие столкновения между демонстрантами и силовиками.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.