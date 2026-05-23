В Белграде более 34 тыс. человек посетили место протеста

Место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тыс. человек, при этом не все из них являются участниками акции, сообщает РИА Новости .

«Много людей перемещается, но не все они являются участниками протеста, идут к храму Святого Саввы», — рассказал директор полиции Драган Васильевич.

Массовая акция протеста проводится на площади «Славия» в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

Ранее Сербия столкнулась с новым витком массовых протестов, которые переросли в жестокие столкновения между демонстрантами и силовиками.

