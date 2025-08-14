Вучич заявил о попытке ввергнуть страну в гражданскую войну

Сербия столкнулась с новым витком массовых протестов, которые переросли в жестокие столкновения между демонстрантами и силовиками, сообщает ТАСС .

В Белграде эпицентром противостояния стал Пионерский парк, где сторонники оппозиции попытались штурмовать офисы правящей Сербской прогрессивной партии. В Нови-Саде в результате столкновений пострадали не менее шести полицейских, общее число раненых граждан превысило 60 человек.

Президент Александр Вучич в экстренном обращении обвинил протестующих в попытке дестабилизации.

«Мы сделаем так, чтобы все те, кто планировал ввергнуть Сербию в гражданскую войну, были привлечены к ответственности и арестованы в течение ночи и утра», — отметил глава государства.

Министр внутренних дел Ивица Дачич охарактеризовал события как «нападение на государство».

Протестное движение, начавшееся в ноябре 2022 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде (15 погибших), требует досрочных выборов и отставки властей.