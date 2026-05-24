Рамочное соглашение США и Ирана могут анонсировать 24 мая

Посредники на переговорах между США и Ираном могут завершить и анонсировать 24 мая рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу, сообщает RT со ссылкой на портал Axios.

Журналист портала Барак Равид сообщил, что посредники надеются сначала объявить о рамочном соглашении, а через несколько дней инициировать обсуждение подробного документа.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос отмены санкций будет обсуждаться позже. По его словам, это «неизменная позиция» республики. Однако сейчас требования прозвучали уже в контексте конкретных предложений. Переговоры продолжаются.

Тем временем в Тегеран прибыл командующий пакистанской армией Асим Мунир. Он встретился с главой иранского МИД и спикером парламента. Официально его визит называют посреднической миссией. Судя по всему, Пакистан пытается помочь Ирану и США найти компромисс по ядерной сделке.

