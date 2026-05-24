В Калифорнии ввели режим ЧС из-за утечки химикатов в округе Ориндж

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации из-за инцидента с утечкой, сообщает ТАСС .

«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гроув», — сообщил в соцсети Х.

На калифорнийском городе Гарден-Гров из-за утечки опасных веществ на заводе эвакуировали около 40 тыс. человек.

Утечка произошла на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары.

