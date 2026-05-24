На следующей неделе в Москве ожидается похолодание

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в Москву придет похолодание, сообщает РИА Новости .

По его словам, температура воздуха во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов.

«Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине следующей недели», — отметил он.

28 мая в Подмосковье может пройти мокрый снег, но он обойдет стороной российскую столицу, об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

