PBS: Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома

Политика

Американский президент Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание PBS.

«Президент (находится — прим. ред.) в безопасности», — говорится в сообщении.

Вооруженный человек открыл огонь возле Белого дома.

По предварительной, информации, 2 человека получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.