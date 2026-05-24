PBS: Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома
Американский президент Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание PBS.
«Президент (находится — прим. ред.) в безопасности», — говорится в сообщении.
Вооруженный человек открыл огонь возле Белого дома.
По предварительной, информации, 2 человека получили огнестрельные ранения.
Инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.
