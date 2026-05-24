Возле здания администрации президента США произошла стрельба
Возле Белого дома произошла стрельба. По предварительной, информации, 2 человека получили огнестрельные ранения, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп не пострадал из-за стрельбы возле Белого дома.
Ранее несовершеннолетний пострадал при стрельбе, которая произошла рядом с Белым домом. Полученные им травмы не угрожают жизни.
