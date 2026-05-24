Трамп: проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован

Президент США Дональд Трамп заявил, что что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, сообщает ТАСС .

«Соглашение в основном согласовано и подлежит окончательному утверждению между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами, перечисленными в списке», — написал он в Truth Social.

Трамп также отметил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном.

Кроме того, он провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос отмены санкций будет обсуждаться позже. По его словам, это «неизменная позиция» республики. Однако сейчас требования прозвучали уже в контексте конкретных предложений. Переговоры продолжаются.

Тем временем в Тегеран прибыл командующий пакистанской армией Асим Мунир. Он встретился с главой иранского МИД и спикером парламента. Официально его визит называют посреднической миссией. Судя по всему, Пакистан пытается помочь Ирану и США найти компромисс по ядерной сделке.

